المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهما بالسجن المؤبد بتهمة خطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال وخالد عبد الغفار وامانة سر محمد فريد وهاني شحاته.
كشف قرار الاحالة قيام المتهم تلاوي .م بخطف المجني عليها هناء . ع وذلك بطريق التحايل بان حال قيادته المركبة التي تحمل لوحات معدنية رقم " ر ع 6375" اجرة وما ان ابصرها آمنة بقارعة الطريق فاوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة، فاصططحبها الي مكان ناءٍ بعيدا عن اعين الناس قاصدا من ذلك تنفيذ ماربه الشيطاني
واضاف قرار الاحالة انه في ذات الزمان والمكان ادعي تعطل المركبة ثم قام باشهار السلاح الابيض سكين مهددا اياها فاحدث الرعب في نفسها المطمئنة وتمكن من شل مقاومتها وحركتها وقام بهتك عرضها
استمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها هناء .ع ، انها بتاريخ الواقعة وحال تواجدها بقارعة الطريق كما دابت كل صباح لاستقلال احدي وسائل النقل والتوجه الي محل عملها قامت باستيقاف المتهم والذي اوهمها بتوصيلها الي مقصدها فاستقلت معه المركبة الا انها فوجئت به يوقف المركبة بمنطقة نائية وخالية من المارة مهددا اياها بسكين وقامم بشل حركتها وجسر عنها ملابسها فاضحا موطن عفتها كرهت عنها الي ان اشبع رغبته