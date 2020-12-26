ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:19 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
رامي المهدي
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهما بالسجن المؤبد بتهمة خطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين.

صدر الحكم  برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال وخالد عبد الغفار وامانة سر محمد فريد وهاني شحاته.

كشف قرار الاحالة قيام المتهم تلاوي .م بخطف المجني عليها هناء . ع   وذلك بطريق التحايل بان حال قيادته المركبة التي تحمل لوحات معدنية رقم " ر ع 6375" اجرة وما ان ابصرها آمنة بقارعة الطريق فاوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة، فاصططحبها الي مكان ناءٍ بعيدا عن اعين الناس قاصدا من ذلك تنفيذ ماربه الشيطاني 

واضاف قرار الاحالة انه في ذات الزمان والمكان ادعي تعطل المركبة ثم قام باشهار السلاح الابيض سكين مهددا اياها فاحدث الرعب في نفسها المطمئنة وتمكن من شل مقاومتها وحركتها وقام بهتك عرضها

استمعت النيابة العامة الي اقوال المجني عليها هناء .ع   ،  انها بتاريخ الواقعة وحال تواجدها بقارعة الطريق كما دابت كل صباح لاستقلال احدي وسائل النقل والتوجه الي محل عملها قامت باستيقاف المتهم والذي اوهمها بتوصيلها الي مقصدها فاستقلت معه المركبة الا انها فوجئت به يوقف المركبة بمنطقة نائية وخالية من المارة مهددا اياها بسكين وقامم بشل حركتها وجسر عنها ملابسها فاضحا موطن عفتها كرهت عنها الي ان اشبع رغبته
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على قائمة أرخص 7 سيارات بالسوق المصري في 2020

لتنصح الفتيات.. سيدة تفضح زوجها بعد تعرضها للضرب على يده

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

رسائل من الفضائيين.. اكتشاف غامض يثير الجدل بين العلماء

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

غرامات صارمة .. قرار عاجل من الإمارات بشأن احتفالات رأس السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

أفضل 7 أنواع موتوسيكلات وأسعارها في 2020

عطاء ينبض بالإنسانية .. هاني الناظر طبيب الروشتة المجانية