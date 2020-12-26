المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهما بالسجن المؤبد بتهمة خطف وهتك عرض مواطنة بالبساتين.





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال وخالد عبد الغفار وامانة سر محمد فريد وهاني شحاته.





كشف قرار الاحالة قيام المتهم تلاوي .م بخطف المجني عليها هناء . ع وذلك بطريق التحايل بان حال قيادته المركبة التي تحمل لوحات معدنية رقم " ر ع 6375" اجرة وما ان ابصرها آمنة بقارعة الطريق فاوهمها بتوصيلها فاستجابت واستقلت معه المركبة، فاصططحبها الي مكان ناءٍ بعيدا عن اعين الناس قاصدا من ذلك تنفيذ ماربه الشيطاني





واضاف قرار الاحالة انه في ذات الزمان والمكان ادعي تعطل المركبة ثم قام باشهار السلاح الابيض سكين مهددا اياها فاحدث الرعب في نفسها المطمئنة وتمكن من شل مقاومتها وحركتها وقام بهتك عرضها



