منها للأطفال| الصحة: 16 مستشفى بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، انه جار تجهيز مستشفيات لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمحافظات وعلي رأسها محافظة الإسكندرية، وذلك خلال المرحلة المقبلة.









وأعلن المصدر ، أنه تم توفير 16 مستشفي للفرز و للعزل واستقبال المصابين بفيروس كورونا، ومنهم الأطفال.





وجاءت اسماء المستشفيات كالتالي:





م ابوقير التخصصي





م جمال عبد الناصر





م كرموز





م . العامرية العام





م . الجمهورية العام





م . أبو قير العام





م . برج العرب المركزى





م . صدر المعموره





م . صدر كوم الشقافه





م . حميات الاسكندرية





العجمي





جمال حمادة





راس التين





ونجت للأطفال





فوزي معاذ





الأنفوشي