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أخبار البلد

منها للأطفال| الصحة: 16 مستشفى بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، انه جار تجهيز مستشفيات لعزل الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمحافظات وعلي رأسها محافظة الإسكندرية، وذلك خلال المرحلة المقبلة.


وأعلن المصدر ، أنه تم توفير 16 مستشفي للفرز و للعزل واستقبال المصابين بفيروس كورونا،  ومنهم  الأطفال. 

وجاءت اسماء المستشفيات كالتالي:

م ابوقير التخصصي

م جمال عبد الناصر

م كرموز

م . العامرية العام

م . الجمهورية العام

م . أبو قير  العام

م . برج العرب المركزى

م . صدر المعموره

م . صدر كوم الشقافه

م . حميات الاسكندرية

العجمي

جمال حمادة

راس التين

ونجت للأطفال

فوزي معاذ

الأنفوشي

 
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