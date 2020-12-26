معامل الصحة: 3 تحاليل تكشف إصابتك بـ كورونا .. تعرف عليها





قالت نانسى الجندى ، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة ، إن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا فى موجته الأولى والاستعدادا أيضأ للموجة الثانية.





وأضافت " الجندى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن المعامل تقوم بعمل مسحات طبية بمعدل 10 آلاف مسحة على مستوى محافظات الجمهورية فى 62 معملا لوزارة الصحة ، وهناك بعض المستشفيات الخاصة تقوم بإرسال المسحات الطبية الخاصة بها .





ولفتت إلى أن فترة حضانة الفيروس لا يظهرها تحليل pcr ، وفى حالة عدم ظهور أى أعراض من الممكن أن يكون المصاب نتيجته سلبية





وأشارت إلى أن تحاليل سرعة الترسيب، صورة دم كاملة ، الأشعة المقطعية تعطى صورة ودلالات للجسم ونكشف الاصابة بـ كورونا و من الممكن أن يقوم بها المريض فى حالة ظهور أعراض عليه .





وطالبت باتباع كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، ارتداء الكمامة الطبية مؤكدة أن كافة مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة أمام المواطنين فى أى وقت ولابد من تظهر عليه الأعراض أن يقوم بعمل المسحات الطبية ويقوم بعزل نفسه .



