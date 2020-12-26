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معامل الصحة: 3 تحاليل تكشف إصابتك بـ كورونا .. تعرف عليها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل

قالت نانسى الجندى  ، رئيس إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة  ،  إن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا فى موجته الأولى والاستعدادا أيضأ للموجة الثانية.

وأضافت " الجندى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن المعامل تقوم  بعمل مسحات طبية بمعدل 10 آلاف مسحة على مستوى محافظات الجمهورية  فى 62 معملا لوزارة الصحة ، وهناك بعض المستشفيات الخاصة تقوم بإرسال المسحات الطبية الخاصة بها .

ولفتت إلى أن فترة حضانة الفيروس لا يظهرها تحليل pcr ، وفى حالة عدم ظهور أى أعراض من الممكن أن يكون المصاب نتيجته سلبية 

وأشارت إلى أن تحاليل سرعة الترسيب، صورة دم كاملة ، الأشعة المقطعية  تعطى صورة ودلالات للجسم  ونكشف الاصابة بـ كورونا و من الممكن أن يقوم بها المريض فى حالة ظهور أعراض عليه .

وطالبت باتباع كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا ، ارتداء الكمامة الطبية مؤكدة أن كافة مستشفيات وزارة الصحة مفتوحة أمام المواطنين فى أى وقت  ولابد من تظهر عليه الأعراض أن يقوم بعمل المسحات الطبية ويقوم بعزل نفسه .

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