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أخبار العالم

إصابات كورونا تتجاوز 80 مليونا حول العالم.. و1.75 مليون وفاة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:51 م
أكثر من 80 مليون
أكثر من 80 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم
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قسم الخارجي
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم حاجز الـ80 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكينز".

ووصل عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم إلى نحو 1.75 مليون وفاة.

وتظل الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من جائحة كورونا من حيث الإصابات، حيث تجاوز عدد المصابين 18.8 مليون حالة، يليها الهند ثم البرازيل.

يأتي ذلك في وقت تخشى فيه دول العالم من انتشار سلالات جديدة لفيروس كورونا، مع بداية حملة التطعيمات ضد المرض.

وسبق أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن السلالات الجديدة لفيروس كورونا، تنتشر بشكل سريع بين الفئات العمرية الصغيرة.
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