تقرير .. 50 مليار جنيه اقتراض أسبوعي من الحكومة لهذه الأسباب

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام التي تتبع وزارة المالية؛ اطلع "صدي البلد" عليه؛ إنه تم تخفيض حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بمعدل 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي50 مليار جنيه لتصبح 51.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق.





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