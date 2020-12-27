تقرير .. 50 مليار جنيه اقتراض أسبوعي من الحكومة لهذه الأسباب

تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من المؤسسات الأجنبية والمحلية؛ لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.
أوضح التقرير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب لصفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.
أشار التقرير إلى أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أن سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة 16.5 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 19 مليار جنيه.
أوضح التقرير أنه سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقات عام و 5 و 10 أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الإثنين.
يشار إلي أن وزارة المالية قد رفعت الاسبوع الماضي طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 3مليار جنيه ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق نحو 51.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، التصريح بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.
قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام التي تتبع وزارة المالية؛ اطلع "صدي البلد" عليه؛ إنه تم تخفيض حجم عمليات السيولة المالية المستهدفة لهذا الأسبوع بمعدل 1.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي50 مليار جنيه لتصبح 51.5 مليار جنيه في الأسبوع السابق.
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أوضح التقرير أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري باعتباره مرتب لصفقات الطرح عبر 3 عطاءات دورية لهذا الأسبوع من سندات وأذون الخزانة المحلية.
أشار التقرير إلى أنه من المستهدف طرح أذون خزانة بقيمة 35.5 مليار جنيه خلال يومي الأحد والخميس من هذا الأسبوع، موضحا أن سيتم بيع أجلي 91 و 266 يوما اعتبارا من اليوم الأحد بقيمة 16.5 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما بقيمة 19 مليار جنيه.
أوضح التقرير أنه سيتم بيع سندات خزانة من استحقاقات عام و 5 و 10 أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه اعتبارا من غدا الإثنين.
يشار إلي أن وزارة المالية قد رفعت الاسبوع الماضي طرحها من أدوات الدين المحلي بمعدل 3مليار جنيه ليصل مجمل ما تم طرحه خلال الأسبوع السابق نحو 51.5 مليار جنيه من أذون وسندات الخزانة.
وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، التصريح بأن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحة أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.
ورفعت وزارة المالية حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح بزيادة قدرت بـ 250 مليون دولار، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة المتحدة والعمل سويًا من أجل التعافي الأخضر من فيروس كورونا المستجد.