مدير قصر العيني الفرنساوي: زيادة إصابات الأطفال في موجة كورونا الثانية

قال الدكتور عمرو الحديدي مدير مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد الفرنساوي، إن المستشفيات الجامعية تخصص وحدات لعزل الأطفال المصابين بكورونا.





وتابع الحديدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دي إم سي" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، إن هذه الموجة تشهد زيادة في إصابات الأطفال علي عكس الموجة الأولي لفيروس كورونا".





وطمأن الحديدي المواطنين، قائلا:" نحن علي استعداد لاستقبال المرضي من كل محافظات مصر، لافتا إلى أنه سيتم علاج المرضي وفقا لبروتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة وهي موجودة بمستشفي قصر الفرنساوي.





ونوه إلى أنه تم التنسيق بين المجلس الأعلى للجامعات ومستشفى المنيل الجامعى التخصصى لاستقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا بدلا من المستشفى الفرنساوى، وحتى يعود المستشفى إلى سابق عمله فى استقبال المرضى غير المصابين بفيروس كورونا.