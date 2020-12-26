متحدث الزمالك: سألوا فرجاني ساسي في تونس أنت منين قالهم من ميت عقبة

قال عصام سالم المتحدث الرسمى بإسم نادى الزمالك، إن جميع مشجعى الزمالك يتابعون أخبار النادى والأوضاع الصعبة التى نعانى منها، مضيفا أن هناك كثيرا من الملفات المهمة المفتوحة أمامنا، وسنصل إلى حلول تريح جماهير الزمالك، فأى نادى وأى لجنة إذا وجدت نفسها فى كل هذه المشاكل سيكون الأمر صعبا عليها، فأصبح نادى الزمالك موطن الشائعات اليومية.





وأضاف " سالم " خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، على القاهرة والناس، أن مصطفى محمد شارك فى تمرين الفريق اليوم، وعنده إصابة فى الظهر، ولكن ليس هناك حالة تمرد، فمصطفى محمد لديه عروض، إلا أنها عروض شفهية.



