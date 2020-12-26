ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الزمالك: سألوا فرجاني ساسي في تونس أنت منين قالهم من ميت عقبة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:02 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
قسم التوك شو
قال عصام سالم المتحدث الرسمى بإسم نادى الزمالك، إن جميع مشجعى الزمالك يتابعون أخبار النادى والأوضاع الصعبة التى نعانى منها، مضيفا أن هناك كثيرا من الملفات المهمة المفتوحة أمامنا، وسنصل إلى حلول تريح جماهير الزمالك، فأى نادى وأى لجنة إذا وجدت نفسها فى كل هذه المشاكل سيكون الأمر صعبا عليها، فأصبح نادى الزمالك موطن الشائعات اليومية.

وأضاف "سالم" خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان، وكريمة عوض، على القاهرة والناس، أن مصطفى محمد شارك فى تمرين الفريق اليوم، وعنده إصابة فى الظهر، ولكن ليس هناك حالة تمرد، فمصطفى محمد لديه عروض، إلا أنها عروض شفهية.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، أن اللجنة المسئولة تنتظر عرضا رسميا لتناقشه، أما يوسف أوباما، فتم الاتفاق معه على كل شيء للتجديد، فيما يتعلق بفرجانى ساسى، له متأخرات، وهو مطلب شعبى لجماهير الزمالك، وأصبح جزء من النسيج الزمالكاوى، وحينما سئل "انت منين من تونس قالهم أنا من ميت عقبة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السادسة زملكاوية يتصدر تويتر.. جماهير الزمالك تدعم اللاعبين أمام الرجاء

بعد تعافي ساسي من كورونا.. إسماعيل يوسف لـ فرجاني: مستنيك

أخبار الرياضة.. الرجاء المغربي يرفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والأزمات تضرب علاقة موسيماني بحكم إياب الأهلي والوداد

عصام سالم: ساسي مستمر مع الزمالك لنهاية الموسم.. وننتظر عرضاً مناسباً لـ مصطفى محمد

الزمالك يوضح سر زيارة فرجاني ساسي لوزير الشباب والرياضة

طارق يحيى يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي: إصابة نجم الفريق.. وتعافي موسيماني والثلاثي المصاب.. الخطيب يصل دبي لاستلام جائزة نادي القرن

بالصدفة.. سيدة تلد بعد علمها بخبر حملها بنصف ساعة.. صور

طبيب بجامعة القاهرة يكشف مفاجأة حول وفيات الأطفال بـ فيروس كورونا

متحدث الكنيسة يحدد مصير قداس عيد الميلاد

تحذير خطير من مخترع لقاح كورونا بشأن السلالة الجديدة لـ الفيروس

رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري