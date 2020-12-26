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فن

محذرا من منتحلي شخصيته.. ماجد المصري لـ صدى البلد: لا أملك سوى حساب انستجرام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:57 م
ماجد المصري
ماجد المصري
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سعيد فراج - عدسة: علي الخشاب
حل النجم ماجد المصري، ضيفًا على موقع «صدى البلد» الإخباري؛ لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية. 


وقال ماجد المصري، إنه لا يمتلك سوى حساب انستجرام على السوشيال ميديا، نافيا وجود أي حسابات له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محذرا من وجود منتحلين لشخصيته ويستخدمون اسمه للحصول على متابعين كثر. 


وأضاف ماجد المصري، إنه من المنتظر أن يقوم خلال الفترة المقبلة بإسناد السوشيال ميديا لاحد المختصين وتفعيل صفحة موثقة على فيسبوك، لكن ذلك لم يحدث حتى الوقت الحالي.


وفي سياق متصل، تحدث ماجد المصري، عن كواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف -المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل. 

وسوف تنشر باقي تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على يوتيوب خلال الفترة القليلة المُقبلة.
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