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فن

زوجة الأب .. فنانة شهيرة تزوّر وثائق ميلاد للحصول على لقب أم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:20 م
زوجة الأب
زوجة الأب
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سعيد فراج
كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن مفاجآت عديدة في تفاصيل جديدة في أزمة منى السابر -أم الفنانة حلا الترك- والفنانة دنيا بطمة (زوجة أب حلا). 

وحلت منى السابر، ضيفة على مي العيدان، وقالت إن دنيا بطمة زورت في وثائق ميلاد ابنتها حلا، ليوضع اسم زوجة الأب بدلا من الأم الحقيقية في هذه الوثائق.

ونشرت مي العيدان، فيديو هذه المداخلة عبر انستجرام، وعلقت على تلك الواقعة قائلة: «منى السابر زوروا ب اوراق أولادي بالمدرسه وحطوا اسم دنيا بطمه ب خانة الام». 

يذكر أن دنيا بطمة تعرضت فى الفترة الأخيرة إلى العديد من الأزمات فى حياتها، ولعل من أبرزها اتهامها فى قضية التشهير بالمشاهير، والتى تم التحقيق معها فيها هي وشقيقتها. 

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