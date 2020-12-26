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أخبار البلد

موجز السوشيال| أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا.. وشوبير يزف بشرى للأهلاوية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


روجت الفنانة ريم مصطفي، لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تحل ضيفة عليه مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت ريم مصطفي صورة من كواليس الحلقة ظهرت خلالها تحتضنها الفنانة إسعاد يونس، ولم تعلن عن موعد الحلقة، فعلقت قائلة:" صاحبة السعادة".

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.



اعلن الاعلامى احمد شوبير عن سلبية مسحة جميع لاعبي الاهلي  وذلك من خلال تغريدة نشرها من عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر ". 


وكتب شوبير " سلبية مسحة جميع لاعبي الاهلي اليوم " .

اقر ايضا : 

اكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي شفاء مدربه بيتسو موسيماني من فيروس كورونا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة إن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقد اجتماعا بالفيديو كونفرانس مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم، موضحًا أن المدير الفني حرص على التواصل مع اللاعبين والتحدث معهم بشأن عدة أمور فنية خاصة بالارتباطات المقبلة.

وأشار مدير الكرة إلى أن موسيماني اجتمع باللاعبين قبل المحاضرة الفنية؛ للاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية والحديث عن سلبيات وإيجابيات المرحلة الماضية.


نشر محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر , صورة له مع قطته وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ". 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : 

فخر العرب - ربنا يحفظك يا محمد صلاح - منور يا ابو مكه




أعلن الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

وكتب موسيماني "أخيرًا ، لقد خرج الفيروس من نظامي، شكرا للجميع على الحب والدعم خلال الأسبوعين الماضيين الصعبين".

وتابع: "شكرًا لله، الحمد لله، لا أطيق الانتظار حتى أجتمع مع عائلة موسيماني والأهلي".
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