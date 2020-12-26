موجز السوشيال| أول تعليق لـ موسيماني بعد تعافيه من كورونا.. وشوبير يزف بشرى للأهلاوية

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

روجت الفنانة ريم مصطفي، لحلقتها في برنامج صاحبة السعادة الذي تحل ضيفة عليه مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ونشرت ريم مصطفي صورة من كواليس الحلقة ظهرت خلالها تحتضنها الفنانة إسعاد يونس، ولم تعلن عن موعد الحلقة، فعلقت قائلة:" صاحبة السعادة".



