بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول





وقال كلوب في تصريحات عبر صحيفة جارديان البريطانية : " القاعدة في ليفربول أن هناك لجنة تضم 4 لاعبين وهم على الترتيب جوردان هندرسون، جيمس ميلنر، فيرجل فان دايك وجيني فينالدوم، هؤلاء هم قادة الفريق، اذا لم يتواجدوا جميعًا في الملعب، فالعادة أن يتم اختيار اللاعب الذي لعب لمدة أطول في النادي".





وبالنظر لتصريحات يورجن كلوب، نجد أن ترتيب محمد صلاح في حال لم يتم استثناؤه ووضعه ضمن لجنة اللاعبين أو اختياره بشكل مباشر بين قيادة ليفربول رقم 9 بشكل عام ورقم 5 في حال لم يتواجد أي لاعب من الرباعي "هندرسون – ميلنر – فان دايك – فينالدوم" على أرضية الميدان.







وكان صلاح قد غضب من مدربه يورجن كلوب بسبب عدم حصوله على شارة القيادة في مباراة ميتيلاند في دوري ابطال أوروبا وفضل المدرب الألماني إعطاءها للظهير الأيمن للفريق ألكسندر أرنولد وهو ما أوضحه الفرعون المصري خلال حواره مع جريدة أس الإسبانية .

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن ترتيب شارة القيادة في الفريق والتي كانت سر إنفجار بركان الغضب لدى اللاعب المصري محمد صلاح وسبب توتر العلاقة بينه وبين الأول .