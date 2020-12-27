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رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف بيراميدز اليوم بحثا عن فوز جديد بالدوري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:56 ص
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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إسراء أشرف
يحل فريق بيراميدز ضيفا على سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، اليوم، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من المسابقة.

تنطلق المباراة بين الفريقين، في تمام السابعة والنصف مساءً، باستاد السويس الجديد، وينقل اللقاء عبر قناة بي أون تايم سبورتس 1.

ويحتل سيراميكا المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري بالعلامة الكاملة 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الـ16 بنقطة واحدة من مباراتين أيضًا.

واختتم سيراميكا تدريباته أمس، استعدادا لمواجهة بيراميدز، وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، أن يكون المران خفيفا، خوفا على اللاعبين من الإصابات أو الإرهاق قبل خوض لقاء اليوم.

كشف الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سلبية مسحة جميع أفراد لاعبي فريق الكرة وخلوها من فيروس كورونا والخاصة بمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويعود رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، لمباريات فريقه، في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز، أمام سيراميكا كليوباترا.

وغاب رمضان صبحي عن مواجهة الزمالك الماضية التي انتهت بالتعادل 1-1، بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري في افتتاح الدوري.


وتلقى بيراميدز هزيمة أول مباراة له في الدوري أمام الاتحاد السكندري قبل التعادل مع الزمالك.



قائمة بيراميدز للمباراة 

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي 


خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي 


خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إيريك تراوري 


خط الهجوم: جون أنطوي - محمود وادي - دودو الجباس.

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