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أخبار البلد

ضبط هواتف آيفون مهربة داخل أكياس مكسرات بمطار القاهرة.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأحد، في إحباط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بحوزته راكبين حاولا تهريبهما داخل أكياس مكسرات " مغلقة الغلق بتعليف المصنع"، لتضليل رجال الجمارك، وتم تحرير محضر بالواقعة.


وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات  تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي، اشتبه أحمد سيد إبراهيم عافية وأحمد محمود البسيوني مديري الحركة المشرفين على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، في راكبين لإنهاء الإجراءات الجمركية علي أشياء بحوزتهما يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية.

وأضافت المصادر أنه تم تكليف كل من محمد محمود إبراهيم عمر وسامي نبيل سامي مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكببين يدويا وعثر علي عدد من أكياس المكسرات مع كلا منهما، حيث تلاحظ لهما ثقل وزن الأكياس عن الطبيعي وبفتحها عثر على المضبوطات عثر علي هواتف محمولة حاولوا تهريبها داخل الأكياس لخداع رجال الجمارك.

 وأمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين وسداد الرسوم والضرائب الجمركية على ما تم الإقرار به، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
ضبط هواتف آيفون مهربة داخل أكياس مكسرات بمطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف آيفون مهربة داخل أكياس مكسرات بمطار القاهرة.. صور
ضبط هواتف آيفون مهربة داخل أكياس مكسرات بمطار القاهرة.. صور
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