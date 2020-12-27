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فن

شاهد.. تامر هجرس في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
تامر هجرس
تامر هجرس
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ندى فكرى
نشر تامر هجرس صورة جديدة له عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر تامر في الصورة بملابس رياضية ونظارة شمس مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلق تامر هجرس على الصورة قائلًا:  "صباح الفل يا ناس يا فل".

يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل "بدل الحدوتة 3" أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

وينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى ويشارك في بطولته إلى جانب هيفاء وهبي كلًا من أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
شاهد.. تامر هجرس في أحدث ظهور له عبر إنستجرام
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