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فن

من أمام البحر.. تامر هجرس ينشر صور من عطلته الصيفية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:27 م
تامر هجرس
تامر هجرس
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ميرنا محمود
نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهر تامر هجرس وهو يقضي إجازته الصيفية على البحر وعلق على الصورة قائلا: One step at a time الحمدلله 

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يذكر أن الفنان تامر هجرس شارك فى دراما 2019 بمسلسل بدل الحدوتة 3 أمام الفنانة دنيا سمير غانم.

ودارت أحداث الحلقة في إطار من الكوميديا، بعد أن تمكنت لهفة - دنيا سمير غانم - من إجبار سيف - تامر هجرس - على تقديم اعتذار لها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حتى يحصل على مقادير أكلة الأمورة.

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