ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جذابة.. مريهان حسين تمازح جمهورها في أحدث ظهور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرهان مرتدية فستان لامع جذاب تميز بقصة رقيقة أبرزت رشاقتها، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة عشوائية.

ومازحت ميرهان جمهورها من خلال صورتها حيث كتبت معلقة عليها: "أنا: بقولك إيه ..نفسي: قولي...".

وأحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

وتضامنت مريهان حسين مع تامر حسني وبسمة بعد اخبار انفصالهما ونشرت صورة لهم وعلقت ميرهان على الصورة قائلة: " ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بهوت شورت.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بإطلالة جريئة.. مريهان حسين تثير الجدل على إنستجرام

إطلالة جذابة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار فى ظهور جديد.. شاهد

بعد رجوعهم.. مريهان حسين توجه رسالة لـ تامر حسني وبسمة بوسيل: بحبكوا سوا

بإطلالة جذابة.. ميريهان حسين تبهر متابعيها من داخل سيارتها

مش نظرة وابتسامة.. مريهان حسين تفاجئ جمهورها بصوتها الجميل

ترشيحاتنا

قرار سعودي عاجل بشأن السجناء والموقوفين

إغلاق طرق أسيوط الغربي والسويس الصحراوي والكريمات الشرقي .. اقرأ التفاصيل

رغم تفشي السلالة المتحورة .. بريطانيا على أعتاب رفع قيود كورونا في هذا الموعد

بعد تصدرها تريند جوجل .. أجمل 10 صور لـ يسرا اللوزى تكشف عن أنوثتها

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان