بناءً على طلب وزير المالية.. إحالة مسئول سلسلة مطاعم شهيرة للجنايات للتهرب الضريبي

أحالت نيابة مكافحة التهرب الضريبي، مسئولا عن سلسلة مطاعم شهيرة إلي المحاكمة الجنائية لاتهامه بالتهرب الضريبي بعد أن طلب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحريك الدعوى الجنائية، وانتهت النيابة العامة من التحقيقات.











جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجلا وخاضعا لأحكام الضريبة العامة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقدرة بـ 2 مليون جنيه في مجال "إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة"، وذلك بأن قام بحصر الضريبة وأصدر فواتير محملة لضريبة القيمة المضافة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المقررة قانونا.









وشهد ضابط الإدارة العامة لفحص قضايا التهرب الضريبي، أن المتهم تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه بصفته المسئول عن سلسلة مطاعم شهيرة ونشاطه إقامة وتشغيل وإدارة المطاعم والكافتيريات الثابتة، بأن قام بخصم ضريبة دون وجه حق عن مشترياته، وذلك من خلال الاطلاع على الإقرارات الشهرية المقدمة من المتهم بمأمورية الضرائب على القيمة المضافة المختصة، وتبين قيام المتهم بخصم ضريبة بالإقرارت المقدمة منه بتلك المأمورية وعدم تقديم المستند الدال على الخصم، فضلا عن الاطلاع على الفواتير الصادرة من المتهم، والذي تبين منها قيامه بإصدار فواتير محملة بضريبة القيمة المضافة حال كونة غير مسجل، وانتهى بأن المتهم استحق عليه ضربة قدرها 2 مليون جنيه.