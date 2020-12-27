ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: لا صحة لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول قيام الحكومة بطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة.


وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار  لتغطية العجز.


وكان المركز نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير القادم.


وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة  لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد مع تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين لتقام في ٣٠ يناير القادم، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقا للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.


في السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إلى جانب متابعة جاهزية جميع المستشفيات الجامعية، وإمدادها بالمخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.


وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء: امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات في مواعيدها المقررة

جامعة عين شمس: إجراءات احترازية مشددة في الميدتيرم.. الامتحانات تبدأ الأسبوع المقبل.. وتخفيضات على الكتب وإنترنت مجانا

رغم تخوفات الموجة الثانية من كورونا.. التعليم العالي: لا نية لإلغاء امتحانات الميد تيرم

الطلاب عن اختبارات الميد تيرم : مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا

قبل اختبارات الميد تيرم.. الجامعات تستعد بإجراءات احترازية.. والطلاب: مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا

إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد.. حقيقة أم شائعة

ترشيحاتنا

السيسي يصدر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية

بعد تعافيه من كورونا .. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن موسيمانى

أخبار الفن.. اشتباكات عنيفة في حفل عمر كمال بالرحاب.. عمرو دياب يطرح من العشم.. ونبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ عماد متعب

الحكومة: لا صحة لطرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار لتغطية عجز الموازنة

كيف تتم امتحانات التيرم الأول لطلاب المدارس وسط أجواء كورونا؟ .. التعليم تجيب

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان

Advertisements

قرار جمهوري بالموافقة على تأسيس شراكة بين مصر وبريطانيا وأيرلندا الشمالية

احتراما لتاريخه.. حسام حسن يفاجئ حسام عاشور بهذا القرار قبل مواجهة الأهلي

في عيد ميلاد سمير صبري.. السر وراء إخفاء زواجه لسنوات طويلة.. ولهذا السبب لا يستطيع ابنه العيش في مصر

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المفوضين ضد قرار اللجنة الأوليمبية

خلعت ملابسها ليعاين جسدها.. تفاصيل ضبط شبكة تعري أون لاين بالعجوزة

راحوا العيال في غمضة عين.. اختفاء 3 فتيات في عمر الزهور بالغربية ووالدهن يكشف الكواليس.. فيديو

إيداع طفل المرور إحدى دور الرعاية.. والحبس سنة وغرامة 180 ألف جنيه لصديقيه

انخفاض واضح .. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27-12-2020

هجوم رهيب.. أسراب هائلة من الجراد تغزو السعودية

ترامب يبدأ الانقلاب على نتائج الانتخابات ويطالب الجمهوريين بالقتال والتصعيد

إيجار المحل بـ 5 جنيهات وسعره بالملايين.. برلماني: قانون الإيجار القديم يجب تعديله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة