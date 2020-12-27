محافظ القاهرة يتفقد مكتبة مدينة نصر العامة وحديقة الطفل

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مكتبة مدينة نصر العامة واستمع لشرح للخدمات التي تقدمها المكتبة لأهالى الحى خاصة البرامج الخاصة بتنمية مهارات النشىء .





كما تفقد محافظ القاهرة حديقة الطفل لمتابعة أعمال تطويرها ورفع كفاءتها والتى تشمل تقليم الاشجار وإعادة تطوير الممشى الداخلى ودهان الأسوار والبردورات وزيادة المزروعات .



