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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات الـ توك توك بأسيوط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:18 م
المتهمون
المتهمون
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات الـ"توك توك" بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط قيام (أربعة أشخاص ، مقيمين بدائرة المركز) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة مركبات الــ"توك توك" ، وإعادة بيعها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 من المتهمين) ، وبحوزتهم (2) مركبة "توك توك" أحدهما مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو السابق ، وأضافوا قيامهم ببيع (4) مركبات "توك توك" على راغبى شراء تلك المركبات لدى (4 من عملائهم) "سيئ النية" تم ضبطهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .
 
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

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