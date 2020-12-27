إنتاج الغاز الطبيعي في الصين يتجاوز 186 مليار متر مكعب

قال مسؤول في إدارة الطاقة الوطنية الصينية، إن انتاج الغاز الطبيعي في الصين من المحتمل أن يصل إلى ما يربو على 186 مليار متر مكعب هذا العام.





وقال "تشانغ جيان هوا" رئيس الإدارة في تصريحات عبر الوكالة الصينية الرسمية "شينخوا"، إن الصين شهدت زيادة معدل انتاجها السنوي من الغاز الطبيعي بأكثر من 10 مليارات متر مكعب لأربعة أعوام على التوالي.





اقرأ أيضا:





وأضاف "تشانغ" أن إنتاج البلاد من النفط الخام سوف يصل إلى 194 مليون طن هذا العام، حيث سيصبح الاستغلال واسع النطاق لموارد النفط والغاز غير التقليدية نقطة نمو جديدة.





واستطرد رئيس الإدارة أن الصين ستعمل أيضا على توسيع نطاق احتياطات الغاز الطبيعي بشكل مطرد وتحسين الإنتاج والإمدادات والتخزين وبيع الموارد، ولتحقيق الهدف المنشود، سوف تدعم البلاد بناء منشآت تخزين غاز كبيرة في مناطق مختلفة في البلاد، بشكل فعال.





وذكر المسؤول أن الصين ستواصل زيادة جهودها في استكشاف وتنمية النفط والغاز، وفي نفس الوقت سوف تحقق تقدما ملحوظا في تعزيز التدفئة النظيفة في الجزء الشمالي من الصين خلال الشتاء، وأضاف تشانغ أن الطاقة غير الأحفورية تمثل 15.8 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين.