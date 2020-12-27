فتاة تعيد اكتشاف المناطق الأثرية: المواصلات سر تعرفي على معالم القاهرة الخفية

قالت سارة سعيد، فتاة تعيد اكتشاف المعالم الاثرية بالقاهرة بجولات يومية، إنها تحب السفر جدا داخل وخارج مصر، وكان لديها نصيب وافر في زيارة عدد من المحافظات المصرية المختلفة وكانت تصيبها بذهول لمعالمها وطبيعتها المختلفة، والذي ساعدها أكثر على ذلك هو تفشي وباء كورونا في العالم وإغلاق الطيران، ولذلك اتجهت الى السياحة الداخلية.





وتابعت سارة سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أن القاهرة مازال بداخلها كنوز واماكن مختلفة لم يتم اكتشافها، ومن ابرز تلك المعالم في القاهرة وكالة بازرعة بحي الجمالية، وهي شبيه لشارع المعز، وسبب تسميتها نسبة لتاجر يمني في القرن الـ 11 الهجري.





وأوضحت ان الدور الارضي والاول هما المخصصان للزيارة بها، وأنها عرفت هذا المكان من خلال البحث على الانترنت، ومن تلك الاماكن ايضا حوش الباشا وهي مقابر اسرة محمد علي، وكان سبب اكتشافها حبها لركوب المواصلات بدلا من المترو، ومن هنا اكتشفتها في مرة كانت تمر من السيدة عائشة.





وتجولت سارة سعيدة لترصد جمال التصميم المعمارى لمقابر العائلة المالكة، وكانت النتيجة صور مبهرة تفوح بعبق التاريخ وجمال المعمار فى تلك الحقبة.





وأضافت في حوارها :"سبحان من خلق الناس بأذواق مختلفة ومقاييس مختلفة للانبساط والاستمتاع، أنا أه اختارت أروح مقابر، بس مقابر بالنسبة لى بتوثق جزء من تاريخ عائلة ملكية حكمت مصر.. الأضرحة مميزة جدا بألوانها ونقوشها، ومفيش ضريح يشبه التاني في النحت اللي عليه، حتى الخطوط المكتوب بها على الأضرحة مميزة".



