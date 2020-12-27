القبض علي مسجلة خطر تخصصت في سرقة متعلقات أهالي شبرا

نجح رجال مباحث القاهرة فى القبض علي مسجلة خطر تخصصت في سرقة متعلقات اهالي شبرا اثناء سيرهم بالطريق العام " باسلوب المغافلة ".





وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة شبرا من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بسوق الخواجات الكائن بشارع احمد بدوي ـ دائرة القسم مفادها قيام سيدة بعرض عدد ٢ هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية .





انتقلت قوة امنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطها وتبين أنها مسجلة خطر نشل ، وبحوزتها ٢ هاتف محمول ومبلغ مالى 600 جنيه ، وجميعهم مجهولي المصدر .





واعترفت بمزاولتها نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب " المغافلة " ، وأقرت بارتكابها عدد ٥ حوادث سرقة بذات الإسلوب.





وأقرت بان المضبوطات حوزتها من متحصلات تلك الوقائع وإنفاقها باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية .





باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات , واتهموها بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقًا للمحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.