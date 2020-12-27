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برلمان

83 نائبا تسلموا بطاقات عضوية برلمان 2021 في اليوم الأول لاستقبال نواب الفردي

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:58 م
صدى البلد
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فريدة محمد
أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من اصل (90) نائبا من  النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن  5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:
 
- الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)  بإجمالي عدد 108 نائبًا. 

- الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف،  المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر،  شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.
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