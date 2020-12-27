الخطيب: نطمح في ظهور جيد بكأس العالم.. وهدفنا حصد البطولات وإسعاد الجماهير

أعرب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن أمله في أن يظهر الفريق الأحمر بشكل جيد خلال مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر العام المقبل، مشددا على أن هدف الأهلي دائما حصد البطولات.









وأبدى الخطيب، في تصريحات إعلامية خلال تواجده بمدينة دبي الإماراتية لحضور حفل (جلوب سوكر) العالمية اليوم الأحد، فخره بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه على مواطنه وغريمه التقليدي الزمالك في نهائي المسابقة القارية وتأهله لمونديال الأندية التي تجرى بالعاصمة القطرية الدوحة في الفترة من الأول حتى 11 فبراير المقبل.









قال الخطيب "قدمنا مباراة رائعة أمام الزمالك في النهائي الأفريقي تليق باسم الفريقين الكبيرين.. نحمد الله على النتيجة وحسم اللقب لصالحنا وتأهلنا لكأس العالم للأندية مرة أخرى".









وشدد رئيس الأهلي على أن "مونديال الأندية بطولة كبيرة يشارك فيها لاعبون على أعلى مستوى، ينبغي علينا أن نكون جاهزين من الناحيتين النفسية والفنية ونأمل أن نقدم أداء يليق بنا".









وأشار الخطيب إلى أن "اللاعبون كان عليهم ضغوط نفسية كبيرة طوال الموسم، لكن لدينا الأمل في إمكانية اجتيازهم تلك الصعوبات التي يواجهونها.. هدفنا دائما الحصول على الألقاب وإسعاد الجماهير".









يشار إلى أن الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة في البطولة.