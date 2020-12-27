تطعيم بوتين بلقاح فيروس كورونا الروسي

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحصل على لقاح ضد فيروس كورونا.





وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لقناة روسيا 1 التلفزيونية "قال إنه سيتم تطعيمه واتخذ هذا القرار وكان ينتظر حتى الانتهاء من جميع الإجراءات."





وأشار بوتين ، 68 عامًا ، في وقت سابق إلى أنه لا يوجد سبب لتلقيحه ، وقال إن البلاد ستركز جهود التطعيم على كبار السن والأفراد المعرضين لخطر أكبر.



