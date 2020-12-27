100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد تنتظر الضوء الأخضر للوصول إلى المواطنين

توقعت مصادر بريطانية حصول لقاح أكسفورد الرائد في مكافحة فيروس كورونا المستجد على موافقة باستخدامه في غضون أيام ، وهو ما يمنح بريطانيا دفعة قوية مع بداية العام الجديد في مكافحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.





وأفادت الصحيفة بأن هناك تفاؤلا متزايدا داخل الحكومة بأن تعطي وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية (MHRA) الضوء الأخضر لطرح اللقاح للمواطنين قبل نهاية هذا الأسبوع.





وكانت بريطانيا طلبت مسبقًا 100 مليون جرعة من العقار ، الذي طورته جامعة أكسفورد بمساعدة شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca.





ويعد لقاح أكسفورد أرخص وأسهل في التوزيع لأنه يمكن تخزينه في درجات حرارة عادية للثلاجة بدلًا من 70 درجة مئوية تحت الصفر وفقا لما هو مطلوب لتلك اللقاحات التي توصلت إليها شركتا فايزر وموديرنا الامريكيتان.





ومن المتوقع أن تصبح ملاعب كرة القدم ومراكز المؤتمرات ومضمار السباق مراكز تطعيم مؤقتة في غضون أيام من منح الجهة التنظيمية الموافقة ، مما يسمح للحكومة بالبناء بسرعة وبكثافة على 800000 شخص، تم تلقيحهم بلقاح فايزر.