تعرف على أسعار الذهب بالسوق المصري في ختام تعاملات اليوم

واصلت أسعار الذهب في مصر الاستقرار خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-12-2020؛ وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 818 جنيها.





اسعار الذهب في مصر

سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 935 جنيه

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 818 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 701 جنيه

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة وقيمة نحو 545 جنيه





سعر الجنية الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6544 جنيها، وكيلو الذهب نحو 934.96 ألف جنيه، وسجلت اوقية الذهب نحو 29.1 ألف جنيه





اسعار الذهب في مصر

وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.