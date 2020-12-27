عيار 21 يسجل 818 جنيها للجرام .. أسعار الذهب اليوم الأحد 27-12-2020

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-12-2020؛ بعد ارتفاعه أمس السبت بمتوسط طفيف قدره جنيه واحد في محلات الصاغة.





وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر في أعيرة الذهب نحو 818 جنيها.





وسجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 935 جنيه مقابل 934 جنيهاأمس بفارق جنيه واحد.





ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 701 جنيه مقابل 700 جنيه أمس بزيادة بلغت جنيه واحد.





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة وقيمة نحو 545 جنيه مقابل 544 جنيها أمس.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو6544 جنيها كيلو الذهب نحو 934.96 ألف جنيه، وسجلت اوقية الذهب نحو 29.1 ألف جنيه





وبحسب تصريحات خبراء الذهب، فإن أسعار الذهب فى مصر تختلف بحسب المصنعية، إذ تتفاوت قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن .محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





كما تمثل المصنعية من السعر الإجمالى للذهب نسبة تتراوح من 7% إلى 10% تقريبا من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.