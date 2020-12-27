وفاة مدير مدرسة في المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

توفي أحمد سعيد بدر مدير مدرسة محمد عمر للغات بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب إصابته وتدهور حالته.









وانتشرت كلمات لنعي مدير المدرسة الذي كان يتصف بحسن الخلق والسمعه الطيبة بين ابناء المركز.









في سياق آخر، وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية علي شراء عدد 500 أسطوانة أكسجين لدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة ، فضلا عن أنه تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل ، يأتي هذا في إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا وتوفير الاكسجين بشكل دائم ومطمئن.









كما أكد التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملء تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة ، إضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات التى تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة .









جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وبحضور مسئول مصنع المنوفية لتعبئة الاكسجين واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا ، حيث أكد محافظ المنوفية أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا الى تقديم كافة أوجة الدعم لتوفير احتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى .







