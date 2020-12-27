ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وفاة مدير مدرسة في المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:34 م
كورونا
كورونا
Advertisements
مروة فاضل
توفي أحمد سعيد بدر مدير مدرسة محمد عمر للغات بقرية شنتنا الحجر بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عقب إصابته وتدهور حالته.


وانتشرت كلمات لنعي مدير المدرسة الذي كان يتصف بحسن الخلق والسمعه الطيبة بين ابناء المركز.


في سياق آخر، وافق اليوم اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية علي شراء عدد 500 أسطوانة أكسجين لدعم لمستشفيات حميات شبين الكوم وشنتنا الحجر والشهداء والباجور والسادات  لسد حاجة المستشفيات ومواجهة زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك من صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة ، فضلا عن أنه تم دعم مستشفيات الشهداء والباجور بعدد 200 أسطوانة من قبل ، يأتي هذا في إطار دعم محافظ المنوفية المستمر والدائم لقطاع الصحة وحرصا علي تقديم خدمة طبية جيدة لمصابي فيروس كورونا وتوفير الاكسجين بشكل دائم ومطمئن.


كما أكد التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الاكسجين لملء تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة لتوفير ما يقرب من 10 ألاف طن يوميا، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 أسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة ، إضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الاكسجين بوضع المنوفية فى أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات  التى تكفى حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة .


جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا وبحضور مسئول مصنع المنوفية لتعبئة الاكسجين واللواء أحمد فتحى رئيس جهاز  المنطقة الصناعية بقويسنا ، حيث أكد محافظ المنوفية أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا مشيرا الى تقديم كافة أوجة الدعم  لتوفير احتياجات المستشفيات وحفاظا على أرواح المرضى .


وأكد محافظ المنوفية ضرورة التواصل الدائم مع مديرية الصحة لحل أى مشكلة تطرا فى نقص الأكسجين فى المستشفيات مع تقديم تقرير يومى مفصل مشيرا الى أنه لا يدخر جهدًا فى سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرضى مناشدا أهالى المحافظة بضرورة رفع درجه الوعى واتباع الاجراءات الاحترازية لتخطى هذه الجائحة بسلام.
وفاة مدير مدرسة في المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تموين المنوفية: تحرير 839 محضرا وضبط مصنع أعلاف مخالف بقويسنا

ارتفاع أعداد ضحايا كورونا بين مديري المدارس بالبحيرة

محافظ المنوفية: تخصيص 75% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات كورونا

محافظ المنوفية يوافق علي شراء أسطوانات أكسجين دعم إضافي لـ الصحة

تجارة بـ مآسي كورونا.. حملة على مصنع تعبئة أكسجين خالف التسعيرة

ترشيحاتنا

الحكومة: هذه الفئة مستثناة من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

بعد تعرضها للتنمر.. تعرف على عمر يسرا اللوزي وجنسية والدتها

والدتها قضت معها يوما كاملا واستجابت الطفلة لها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ليلى

5 ملايين دولار.. تفاصيل عرض سانت ايتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك

من التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.. وزيرة الصحة توضح الخطوات

رسميا.. كورونا يحرم الأهلي من خماسي رجال السلة في نهائي دوري المرتبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد رئة الخروف وطريقة تحضيرها بأسهل المكونات

بملابس كاجوال.. رنا سماحة بإطلالة بسيطة من شهر العسل بأسوان

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها