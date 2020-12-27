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مجلس الوزراء يكشف عن 3 درجات لغرامة عدم ارتداء الكمامة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة 50 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صدر به منذ خمسة أشهر تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي، وتم تحديد الأماكن المغلقة مثل المولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك أيضًا، مشددًا على أن سيجري التشديد في تنفيذ القرار والمواطن الذي سيرفض الدفع سيحال فورًا إلى النيابة العامة.

وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، عن أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، أن يتصالح أمام النيابة لكن لن تدفع في هذه الحالة بقية خمسين جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج  قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة.

وتابع أن هذه القرارات بالغرامات ستفرض بواقع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال 24 ساعة يحدد آليات تطبيق القانون، قائلًا "سيصدر قرار خلال 24 ساعة قرارًا من مجلس الوزراء يحدد آليات المخالفات في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعقبه قرار من وزارة العدل خلال 48 ساعة ليحدد القائمين على الضبطية ومن لهم حق الضبطية الحكومية سواء في الأماكن الحكومية أو غيرها من الاماكن العام".

وأوضح أنه خلال 48 ساعة وهي فترة وجيزة حتى صدور القرارين ستكون كافية لطبع غيصالات المخالفات التي ستمنح للمخالف الخاضع لتطبيق عقوبة الغرامة لعدم إرتداءه الكمامه ومخالفة قرار مجلس الوزراء حيث يجب أن يحصل  المخالف  على إيصال  نظير سداده  للغرامة.
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‏وأرجع تأخير تطبيق القرارات إلى الثالث من يناير المقبل 2021 حتى تكون هناك فسحة من الوقت لإصدار القرارات وطباعة الايصالات المختلفة الخاصة بمخالفة الإجراءات.
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