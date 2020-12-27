سيدات سلة الأهلي تفوز على سبورتنج 84-73 في نهائي دوري المرتبط

تمكن الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي من الفوز على فريق سبورتنج، بنتيجة 84-73، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط.





وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس، وشهدت أداءً قويًّا من جانب لاعبات الأهلي اللاتي نجحن في السيطرة على المباراة، بفضل الدفاع المحكم وإجادة الرميات الثلاثية والضربات الحرة، تحت قيادة علي هاشم، المدير الفني، الذي حرص على الدفع باللاعبات صاحبات الخبرة في المباراة التي انتهت بنتيجة 84-73.





وتفوقت لاعبات الأهلي على فريق سبورتنج من خلال التركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة.



