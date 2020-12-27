علي جمعة يحذر تارك الصلاة كسلا .. هل يُحرم من ثواب أعماله الصالحة؟

وتابع: والأقوال هي: «تكبيرة الإحرام ـ قراءة الفاتحة ـ التشهد الأخير والصلاة على النبي -صلى الله ليه وسلم- فيه ـ التسليمة الأولى»، أما الأفعال فهي : «النية ـ القيام ـ الركوع ـ الاعتدال ـ السجود ـ الجلوس بين السجدتين ـ الجلوس الأخير ـ الترتيب».









وبين في حكم الصلاة، أنها واجبة على كل مسلم ومسلمة، وهي آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها، وأهم أركان الإسلام الخمسة، قال النبي -صلى الله ليه وسلم-: « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان » [رواه البخاري ومسلم] وقد فرضها الله على نبيه -صلى الله ليه وسلم- قبل الهجرة، وأول ما فرضت فرضت خمسين صلاة، وبمراجعة الرحمة المهداة -صلى الله ليه وسلم- صارت خمسا في العمل وخمسين في الأجر؛ إكراما من الله لرسوله -صلى الله ليه وسلم- وأمته.









تارك الصلاة .. هل يؤجر على أعماله الصالحة؟

تارك الصلاة ينتفع بأعماله الصالحة، سواء كانت صدقة أو استغفارا أو صياما أو زكاة وما نحوها من عبادات، ويُثيبه الله عليها في حالة واحدة، وهي أن يكون قد ترك الصلاة كسلًا وتهاونًا، حيث إنه في هذه الحالة ينتفع بعمله، لأنه كسل في فرض وأمر فرضه الله تعالى، فينتفع ببقية الأعمال الأخرى، من صيام وصدقات وزكاة.