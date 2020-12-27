ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نادر سعد: مضاعفة غرامة عدم الإغلاق للمحال في المواعيد المحددة وارد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:15 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن الاغلاق من ضمن العقوبات على مقهى او محل مخالف للمواعيد الاغلاق، مضيفا أن الأمر لا يتوقف على دفع غرامة ٤ الألف جنيه فقط.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، أن من الممكن أن ننظر الفترة المقبلة فى امر مضاعفة الغرامة المقررة ٤ الألف جنيها، مشيرا إلى أن الدولة تراعي البعد الإنساني في غلق المحال والعمال في هذه المحال التي تخالف مواعيد الاغلاق.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 


وفى بداية الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم تأكيد إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم.

وتم الاتفاق على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة

ضوابط وغرامات جديدة لمخالفي قرارات مواجهة أزمة كورونا.. تعرف عليها

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تقرر إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تخالف القرار.. و50 جنيها غرامة فورية لهذا السبب

تجاوب رواد السوشيال ميديا مع قرارات مجلس الوزراء

الحكومة: 4 آلاف جنيه غرامة والإغلاق عقوبة المنشأة المخالفة لقرار تخفيض الـ50%

الحكومة: هذه الفئة مستثناة من دفع غرامة عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

ترشيحاتنا

مسئول سوداني يدعو مصر والعرب للوقوف بجانب بلاده

لأنها من كنوز الجنة .. علي جمعة يصحح خطأ شائعا عن "لا حول ولا قوة إلا بالله"

الحكومة: غلق أي منشأة تنظم حفل رأس السنة

والدتها قضت معها يوما كاملا واستجابت الطفلة لها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ليلى

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021