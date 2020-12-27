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أخبار العالم

التحالف يدمر حقل ألغام إيرانيا في البحر الأحمر.. ويسقط طائرة حوثية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تدمير 5 ألغام إيرانية الصنع جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف في بيان له إنه تم اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوبي البحر الأحمر.

وأضاف أن  الألغام المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وتابع أن ميليشيا الحوثي ترفع النشاط الإرهابي بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وكان التحالف العربي أعلن الخميس الماضي تدمير أربعة ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر.

وأسقطت الدفاعات الجوية التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرة حوثية مسيرة، كانت تحلق اليوم الأحد، فوق مدينة المخا الساحلية، غرب اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، بأن دفاعات التحالف تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية كانت تحلق فوق مدينة المخا، في الساحل الغربي.

وفي سياق متصل، رصدت القوات المشتركة، الأحد، 7 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، فوق مناطق متفرقة من الحديدة، في سياق خروقاتها اليومية للهدنة الأممية.
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