6 أسباب وراء الحوادث على الطرق السريعة





1- تعد القيادة المتعبة في حالة النعاس او في حالة السُكر من أخطر الأشياء ، فإذا شعر صاحب السيارة بالرغبة في الراحة ، فيجب ان يبتعد عن الطريق ويحاول الوقوف في أي مكان آمن فقد تصل إلى المنزل في وقت متأخر عما هو مخطط له ، ولكن هذه مقايضة صغيرة لسلامتك وسلامة السائقين الذين يشاركونك الطريق.





2- السرعة الزائدة ، ووفقا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، حيث إن العلاقة بين سرعة السيارة وشدة الاصطدام مرتبطة بقوانين الفيزياء ، فاحتمال حدوث تصادم سيزيد عندما يتجاوز السائق متوسط السرعة.





3- القيادة أيضا وسط ظروف جوية متقلبة .. على قائد السيارة أن يتجنب السرعة أثناء 1- تعد القيادة المتعبة في حالة النعاس او في حالة السُكر من أخطر الأشياء ، فإذا شعر صاحب السيارة بالرغبة في الراحة ، فيجب ان يبتعد عن الطريق ويحاول الوقوف في أي مكان آمن فقد تصل إلى المنزل في وقت متأخر عما هو مخطط له ، ولكن هذه مقايضة صغيرة لسلامتك وسلامة السائقين الذين يشاركونك الطريق.2- السرعة الزائدة ، ووفقا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، حيث إن العلاقة بين سرعة السيارة وشدة الاصطدام مرتبطة بقوانين الفيزياء ، فاحتمال حدوث تصادم سيزيد عندما يتجاوز السائق متوسط السرعة.3- القيادة أيضا وسط ظروف جوية متقلبة .. على قائد السيارة أن يتجنب السرعة أثناء المطر أو الرياح فعندما يكون سطح الطريق زلقًا ، من المحتمل أن تفقد السيارة التي يتراوح وزنها بين 3500 و 5000 اتزانها.





4- يجب عدم القيادة خلف سيارات المقطورة ، او التي تحمل حمولة كبيرة خاصة أن بعض هذه السيارات لا تلتزم بقواعد المرور على الطرق السريعة .





5- عدم ارتداء



5- عدم ارتداء حزام الامان يعد السبب الأساسي في وجود الحوادث على الطريق ، فأغلب السائقين يستهترون بحزام الامان ويرون أنه لا يمثل أهمية ، فوضع حزام الأمان هو أمر سهل القيام به ، فمن غير المفهوم تقريبًا أن لا يرتديه الجميع .