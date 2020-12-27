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سيارات

6 أسباب وراء الحوادث على الطرق السريعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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أماني نوار
هناك أسباب كثيرة للحوادث على الطرق ، لاسيما في الطرق السريعة ، ويعد اكثر الأسباب هو اتباع بعض العادات السيئة من قبل السائقي ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى" البلد أبرز" العادات التي تتسبب في الحوادث على الطريق .


1- تعد القيادة المتعبة في حالة النعاس او في حالة السُكر من أخطر الأشياء ، فإذا شعر صاحب السيارة بالرغبة في الراحة ، فيجب ان يبتعد عن الطريق ويحاول الوقوف في أي مكان آمن فقد تصل إلى المنزل في وقت متأخر عما هو مخطط له ، ولكن هذه مقايضة صغيرة لسلامتك وسلامة السائقين الذين يشاركونك الطريق.


2- السرعة الزائدة ، ووفقا لمعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ، حيث إن العلاقة بين سرعة السيارة وشدة الاصطدام مرتبطة بقوانين الفيزياء ، فاحتمال حدوث تصادم سيزيد عندما يتجاوز السائق متوسط السرعة.


3- القيادة أيضا وسط ظروف جوية متقلبة .. على قائد السيارة أن يتجنب السرعة أثناء المطر أو الرياح فعندما يكون سطح الطريق زلقًا ، من المحتمل أن تفقد السيارة التي يتراوح وزنها بين 3500 و 5000 اتزانها.


4- يجب عدم القيادة خلف سيارات المقطورة ، او التي تحمل حمولة كبيرة خاصة أن بعض هذه السيارات لا تلتزم بقواعد المرور على الطرق السريعة .


5- عدم ارتداء حزام الامان يعد السبب الأساسي في وجود الحوادث على الطريق ، فأغلب السائقين يستهترون بحزام الامان ويرون أنه لا يمثل أهمية ، فوضع حزام الأمان هو أمر سهل القيام به ، فمن غير المفهوم تقريبًا أن لا يرتديه الجميع .

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