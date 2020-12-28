بشرى للمقيمين.. الحالات المستثناة من تعليق الرحلات الجوية في السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، الحالات التي شملها قرار الاستثناء من تعليق الرحلات الجوية لمدة أسبوع آخر.





وقالت الداخلية السعودية إنه تقرر استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.





وكان مسئول في الداخلية السعودية أعلن استمرار تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية، مؤقتا لأسبوع آخر، قابلة للتمديد أسبوعا آخر.





كما تقرر تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر,





وأضاف البيان وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية: "رغبة في استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر".



