ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المرور يغلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:52 ص
غلق طريق العلمين
غلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة
Advertisements
أحمد مهدي
أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية غلق طريق العلمين الصحراوي لوجود شبورة كثيفة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وعن طقس اليوم  الاثنين، أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري تصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية يصاحب ذلك أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون هناك نشاط للشبورة أيضا على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح، ويبقى الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى هناك بمناطق من حلايب وشلاتين وتبقى الرياح معتدلة.

إقرأ أيضا

ويكون الطقس ما بين مائل للدفء ومائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة،على القاهرة والوجه البحري  22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11.






Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والقاهرة تسجل 30 درجة

الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 31

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بالقاهرة والوجه البحري .. وأمطار على السواحل الشمالية

الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق غدا.. وطقس معتدل على مختلف الأنحاء

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدا

ترشيحاتنا

إيقاف المقصرين وتحويلهم للتحقيق.. قرارات جديدة من الأوقاف حول المساجد

السودان ينشر أعدادا كبيرة من القوات العسكرية في دارفور.. لهذا السبب

باكستان تعيد رعاياها العالقين في السعودية

مهاجم الجونة.. وليد صلاح عبداللطيف: طالبت مسئولي الزمالك بالتعاقد مع والتر بواليا

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

حدث ليلا.. طفرة كبيرة في أعداد كورونا.. قرارات عاجلة بشأن امتحانات الإعدادية.. السعودية تمدد تعليق الرحلات.. وهجوم على محمد صلاح.. لهذا السبب

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

بعد العثور عليهن.. أول تعليق من والد الفتيات المختفيات بالمحلة

تخص الاستمارة الإلكترونية.. قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الإعدادية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

أم تسقط من الدور الرابع بعد فتح هدايا العيد.. شاهد آخر صورة قبل وفاتها بلحظات

لقي مصرعه.. أول صورة لمنفذ حادث انفجار مدينة ناشفيل الأمريكية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول مع ويست بروم

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور