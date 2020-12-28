المرور يغلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة الكثيفة

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وعن طقس اليوم الاثنين، أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع أن يسود الطقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري تصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.





ويكون الطقس معتدلا نهارا على السواحل الشمالية يصاحب ذلك أمطار خفيفة على بعض المناطق والرياح معتدلة، ويكون هناك نشاط للشبورة أيضا على الطرق في الساعات الباكرة من الصباح، ويبقى الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتمتد فرص سقوط الأمطار إلى هناك بمناطق من حلايب وشلاتين وتبقى الرياح معتدلة.





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ويكون الطقس ما بين مائل للدفء ومائل للحرارة نهارا على محافظات الصعيد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.



