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رياضة

تشيلسي يستضيف أستون فيلا في غياب تريزيجيه بالدوري الإنجليزي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:11 ص
تريزيجيه
تريزيجيه
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القسم الرياضي
يستضيف نادي تشيلسي نظيره أستون فيلا على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويدخل تشيلسي مواجهة اليوم محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد فريق أستون فيلا في المركز السادس برصيد 25 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان أمام كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ومن المنتظر أن يواصل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه الغياب عن استون فيلا في مواجهة اليوم بداعي الإصابة التي لحقت به، وكانت سببا في غيابه عن المباريات الأخيرة لفريقه، فيما من المتوقع أن يكون أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم.


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