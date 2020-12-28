التضامن: 500 مليار جنيه لتنمية 50 مركزا خلال 2021 .. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.





الوطن :

التعليم : لا نية لإلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا





اليوم السابع :

التنمية المحلية تعلن غلق 11608 محال بينها 3480 مقهى لمخالفة مواعيد الإغلاق





المصري اليوم :

الحكومة : استقبال نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى خلال أيام





صدى البلد :

الصحة : تسجيل 1226 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة





الشرق :

التضامن : 500 مليار جنيه لتنمية 50 مركزا خلال 2021





اخبار اليوم :

مليار و 300 مليون مساهمة من " القوى العاملة " للعمالة غير المنتظمة





الوفد :

وزير الإسكان : جائحة كورونا لن تمنعنا عن تحقيق الإنجازات





الأهرام :

" الهجرة " تواصل لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بالإمارات





سكاى نيوز عربية :

بعد ضغط الكونجرس.. ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي





روسيا اليوم :