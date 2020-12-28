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التضامن: 500 مليار جنيه لتنمية 50 مركزا خلال 2021 .. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:15 ص
500 مليار جنية لتنمية
500 مليار جنية لتنمية 50 مركز خلال 2021
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين أبرز عناوين، ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.

الوطن :
التعليم : لا نية لإلغاء امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا 

اليوم السابع :
التنمية المحلية تعلن غلق 11608 محال بينها 3480 مقهى لمخالفة مواعيد الإغلاق

المصري اليوم :
الحكومة : استقبال نصف مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى خلال أيام 

صدى البلد :
الصحة : تسجيل 1226 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 53 وفاة

الشرق :
التضامن : 500 مليار جنيه لتنمية 50 مركزا خلال 2021 

اخبار اليوم :
مليار و 300 مليون مساهمة من " القوى العاملة " للعمالة غير المنتظمة

الوفد :
وزير الإسكان : جائحة كورونا لن تمنعنا عن تحقيق الإنجازات

الأهرام :
" الهجرة " تواصل لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بالإمارات

سكاى نيوز عربية :
بعد ضغط الكونجرس.. ترامب يوقع خطة الإنعاش الاقتصادي 

روسيا اليوم :
الرياض تطلق حزمة مشاريع تنموية في اليمن بعد إعلان الحكومة الجديدة 
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