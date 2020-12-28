محافظ أسوان: افتتاح مشروعات ضخمة في يناير.. وتواجد سياحي كبير بالفنادق

قال اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان ، إنه على الرغم من جائحة كورونا ، فإن السياحة الداخلية للمحافظة متواجدة بشكل كبير، موضحًا أن نسبة الإشغالات الأيام الماضية جيدة جدًا، مع وجود التزام تام من جميع المسؤولين بتطبيق الإجراءات الوقائية.





وأضاف اللواء أشرف عطية ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الخير يا مصر"، والمذاع على فضائية القناة الأولى، أن هناك توجيهات أسبوعية من رئيس الوزراء، ووزارة الصحة ، بخصوص المستجدات في الأوضاع الخاصة بجائحة كورونا ، مؤكدًا ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات ، والأخذ في الاعتبار الغرامات الفورية ، للمخالفين.





وتابع محافظ أسوان أنه يتمنى أن تمر هذه الأزمة سريعا ؛ حتى لا تتأثر "أسوان" ، بتراجع السياحة الداخلية بها، نظرًا لأنها محافظة سياحية من الدرجة الأولى.





ولفت إلى أن عام 2020 كان تحديا كاملا ، أمام تنفيذ بعض المشروعات بالمحافظة ، إلا أن الدولة المصرية ، أصرت أن لا تتوقف ، منوها على أن هناك بعض المشروعات التي سيتم افتتاحها في الـ الخامس عشر من يناير ، والموافق العيد القومي للمحافظة .





وفي هذا الإطار فقد انتهت وزارة الموارد المائية والري من تحويل متحف النيل التابع لها بأسوان إلى المركز الثقافي الإفريقي، بالإضافة إلى بناء مسرح روماني مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافي الإفريقي بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والري بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة.





ومن جانبها أوضحت المهندسة إيرين فايز مدير عام متحف النيل بأنه تم إنشاء المسرح المكشوف كأحد المكونات الخارجية للمركز الثقافي الافريقي بمساحة اجمالية قدرها 15 ألف متر مربع منها 3500 متر مربع مسطح جسم المسرح والمدرجات ، واستخدم في بناؤه خامات البيئة الأسوانية من الحجر الرملي في انسجام مع مبني المتحف.





وأشارت المهندسة إيرين فايز إلى أن المسرح يتسع لـ 2500 فرد باعتباره أعلى مكان يستوعب هذه السعة بالمنطقة، ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالي للخزان ونهر النيل.





وذكرت أنه تم الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف حيث تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية التى تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان ، واعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية .