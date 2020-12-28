أقوى وأعنف من كورونا.. الصحة العالمية تحذر من جائحة قادمة

لم ولن يكون فيروس كورونا هو الجائحة الأخيرة التي تغزو العالم، فالعلم والعلماء يرون في المستقبل فيروسا وأمراضا أخرى ستتفشى على نطاق واسع وأشرس، فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا "لن يكون الوباء الأخير'' الذي يدمر البشرية.





يأتي ذلك بعد أن حذر الخبراء الآن من إمكانية حدوث المزيد من الأوبئة، بعد أيام من تحذير عالم آخر، من أنها ستكون على الأرجح أشد فتكًا من فيروس كورونا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





كانت منظمة الصحة العالمية (WHO) ، وهي وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن الصحة العامة الدولية، رسميًا أن Covid-19 أصبح وباءً في 11 مارس من هذا العام، عندما ثبت إصابة حوالي 115000 شخص في 14 دولة حول العالم بالفيروس وحوالي 4200 مريض قد توفي.





وقد تسبب منذ ذلك الحين في دمار عالمي، حيث تكافح البلدان في جميع أنحاء العالم المرض، وفرض الكثيرون عمليات إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا مما تسبب في تغييرات هائلة في الحياة اليومية.





بمناسبة اليوم الدولي الأول للتأهب للأوبئة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" أن الوباء سلط الضوء على الروابط الوثيقة بين صحة الإنسان والحيوان والكوكب والتي لا يمكننا معالجتها إلا من خلال نهج صحي واحد.





كما اشار إلى أن أي جهود لتحسين صحة الإنسان محكوم عليها بالفشل ما لم تعالج الواجهة الحاسمة بين البشر والحيوانات ، والتهديد الوجودي لتغير المناخ الذي يجعل كوكب الأرض أقل قابلية للسكن.





وأضاف يخبرنا التاريخ أن هذا لن يكون الوباء الأخير ، والأوبئة هي حقيقة من حقائق الحياة. ولكن من خلال الاستثمارات في الصحة العامة ، بدعم من الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره ، يمكننا أن نضمن أن أطفالنا وأطفالهم يرثون عالمًا أكثر أمانًا وقدرة على الصمود واستدامة.





وفي فبراير الماضي، حذر الدكتور "غبريسوس": "لقد ظل العالم يعمل لفترة طويلة في دائرة من الذعر والإهمال. نحن نرمي الأموال في حالة تفشي المرض ، وعندما ينتهي الأمر ، فإننا ننسى الأمر ولا نفعل شيئًا لمنع التفشي التالي".





في حين ينفق العالم مليارات الدولارات في التحضير لهجوم إرهابي ، لكن القليل نسبيًا من التحضير لهجوم الفيروس ، الذي قد يكون أكثر فتكًا بكثير وأكثر ضررًا اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا.