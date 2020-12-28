الصحف السعودية اليوم: تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة والسماح لغير المواطنين بالمغادرة.. إصابات كورونا حول العالم تقترب من 80.7 مليون.. وتركيا تقرع طبول الحرب في ليبيا

السعودية: أكثر من 700 ألف يتقدمون للحصول على اللقاح

السعودية: اكتشاف 4 حقول نفط جديدة تنتج 14.7 ألف برميل يوميًا

العراق يوافق على استخدام لقاح «فايزر»

رئيس الحكومة اليمنية لـ عكاظ: برنامج الحكومة لن يكون حبرًا على ورق

ترمب يوقع على حزمة التحفيز الاقتصادي

إصابة نائب رئيس البرازيل بفيروس كورونا

فرنسا:

انقطاع الكهرباء عن 34 ألف منزل بعد عاصفة شتوية









تناولت الصحف السعودية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، سلطت صحيفة سبق الضوء على قرار حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضي المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تقررها وزارة الصحة.





قالت صحيفة الرياض إن هيئة الطيران المدني وجهت الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية بالسماح لغير السعوديين بمغادرة المملكة، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وسمحت الهيئة للناقلات الجوية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض، مشترطة عدم مغادرة طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، وألا يخالط طاقم العاملين في مطار الوصول.





وأوضحت صحيفة عاجل تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، بأنه لم يثبت تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة. وناشد المواطنين والمقيمين بالحد من التجمعات، مطالبًا بضرورة الالتزام بالأعداد التي سُمح بها.





وأفادت الصحيفة بتلقي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، أمس الأحد، الجرعة الأولى من لقاح كورونا.





وقال الأمير خالد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": كلي فخر والشعب السعودي يثبت قدرته يوما بعد يوم على تجاوز الصعاب والتحديات بعزمٍ لا ينكسر وصلابة تدعو للفخر.





وفي سياق المتصل، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن أعداد الراغبين والراغبات في تلقي لقاح كورونا في السعودية، تزايدت حيث تجاوزت حاجز الـ700 ألف شخص، في ظل استمرار تسجيل معدلات إصابات يومية أقل.





أبرزت صحيفة الجزيرة اعلان وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362220حالة .





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353179 حالة.





أشارت صحيفة عكاظ إلى اعلان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن تمكن شركة أرامكو من تحقيق 4 اكتشافات للزيت والغاز في مواقع مختلفة من المملكة.





وعن الاكتشافات المستحدثة بيّن وزير الطاقة أنه تم اكتشاف «الزيت غير التقليدي» في شمال غربي مدينة الظهران، حيث تدفق الزيت العربي الخفيف جدًا من بئر «الريش2» بمعدل 4452 برميلًا في اليوم، مصحوبًا بـ3.2 مليون قدم مكعب قياسية من الغاز يوميًا.









عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة عكاظ إلى تأكيد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، أن حكومته الجديدة لديها مهام استثنائية وعاجلة ستعمل عليها على المدى القصير، وفق برنامج ورؤية واضحة ترتقي الى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية المعقودة على هذه الحكومة، وفي المقدمة تخفيف معاناة المواطنين واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.





وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي عقدوا أمس الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية الـ41 عبر تقنية الفيديو، وترأس وزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني اجتماعات وزراء الخارجية الخليجيين.





وتمّ خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصیات المعنیة بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضایا ومواضیع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة.





واشارت صحيفة سبق إلى موافقة الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية بالعراق على استخدام لقاح فايزر بشكل طارئ في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) أمس عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله إن «الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية وافقت على استخدام اللقاح المنتج من شركة فايزر بشكل طارئ لمواجهة جائحة كورونا في العراق».





وقالت صحيفة عكاظ إن التحركات التركية تجاه ليبيا تثير العديد من علامات الاستفهام، فضلا عن الكثير من الريبة والشك في نياتها، إلا أن اللافت هو إصرار نظام أردوغان على تأجيج الحرب وإفشال أي تهدئة بين طرفي النزاع ما يشكل تحديا وضربة لجهود المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق التوافق وإحلال السلام في البلد الغارق في الحرب منذ نحو 10 سنوات. وندد الجيش الوطني الليبي بزيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى طرابلس التي بدأت (السبت)، متهمًا أنقرة بدعم «الإخوان» وحكومة الوفاق





ولفتت صحيفة الشرق الأوسط إلى إقرار البرلمان التركي قانونًا يشدد من رقابة الحكومة على منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والخيرية، في وقت رفضت محكمة في أنقرة قرارًا لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية يقضي بالإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 4 سنوات على ذمة قضايا تتعلق بدعم الإرهاب.









دوليا، ذكرت صحيفة عاجل أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 80.7 مليون حتى صباح اليوم الاثنين.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 80 مليونا و 783 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 6ر45 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و764 ألف حالة.





أفادت صحيفة اليوم بأن الفحوص أثبتت إصاب نائب الرئيس البرازيلي، هاميلتون موراو، بفيروس كورونا، بينما سجلت البلاد 344 وفاة جديدة بكوفيد-19. وموراو هو أحدث مسؤول برازيلي كبير يصاب بالفيروس. فقد أصيب الرئيس جايير بولسونارو، المشكك البارز في فيروس كورونا، في يوليو وتعافى.





أشارت صحيفة الرياض إلى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الأحد بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد قيمتها 900 مليار دولار، تمنح إعانات للأسر والشركات الصغيرة المتضررة من كوفيد-19.





كما وقع ترمب قانون تمويل الوكالات الفدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي، حسب بيان للبيت الأبيض.





وأوضحت صحيفة الوئام أن التيار الكهربائي انقطع عن نحو 34 ألف منزل في وسط وشرق فرنسا بعد أن ضربت البلاد العاصفة الشتوية “بيلا”.



