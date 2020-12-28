ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى
   

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثناىيه التي تمر بها البلاد. 

وأشار محافظ البحيرة، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. 

 من جانبه صرح  عادل درغام مدير فرع الاورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الملابس بقرية كفر زياده بمركز كوم حمادة حيث تم توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة  على مستحقيها بنطاق قرى كفر زيادة ونجع العرب والقاطون. 

أوضح درغام، أن يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم. 

 قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 22 جهازا تعويضيا بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيه بنطاق مراكز  كوم حمادة والرحمانيه وشبراخيت والمحمودية ودمنهور وايتاي البارود و ابوالمطامير وحوش عيسى ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1353 جهازا بنطاق المحافظة. 
    
و قامت جمعية الأورمان بالبحيره بتوصيل 431 عداد مياه شرب نقيه ومقايسات لعدد من المنازل الخاصة بالارامل والمطلقات ومحدودى الدخل بنطاق المحافظة خلال العام الحالى حتى الآن منهم 29 عداد مياه تم توصيلهم بقرية توفيق الحكيم وعلى ابن ابي طلبب بمركز حوش عيسي. 


كما قامت جمعية الاورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء  29 جراحة قلب مفتوح بتكلفة اجماليه مليون و 44 ألف جنيه تكلفه العملية الواحده ( 36 ألف جنيه)، وتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي. 

 كما قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 14 جهازا تعويضيا بتكلفة إجمالية 205 الاف جنيه بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وابو المطامير والمحمودية وايتاي البارود وكفر الدوار، ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1331 جهازا بنطاق المحافظة. 


أوضح أن جمعية الأورمان نظمت حتى الآن  91 معرضا لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة حيث يتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي. 




توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور
توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور
توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور
توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بتكلفة 205 آلاف جنيه.. تسليم 14 جهازا تعويضيا مجانًا بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

ضمن مبادرة "النور من حقك"... إجراء 129 عملية جراحية لغير القادرين بالبحيرة

لصحة أفضل.. إجراء 29 جراحة قلب مفتوح مجانًا بالبحيرة

يحدث في البحيرة.. تجهيز الفتيات المُقبلات علي الزواج مجانًا

توزيع 866 كشك مجهز على الأسر الأكثر احتياجا في البحيرة

يحدث في البحيرة.. تركيب 29 عداد مياه للأسر الأكثر احتياجا بـ حوش عيسى

ترشيحاتنا

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

الوزراء ينفي إلغاء أعمال السنة للفصل الدراسي الأول بكل المدارس

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور