توزيع 1400 قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بالبحيرة..صور





أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم خاصه في الأعياد والمناسبات والظروف الاستثناىيه التي تمر بها البلاد.





وأشار محافظ البحيرة ، إلى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجًا، وتكثيف المساعدات بها، موجهًا بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.





من جانبه صرح عادل درغام مدير فرع الاورمان بالبحيرة، أنه تم تنظيم معرض لتوزيع قطع الملابس بقرية كفر زياده بمركز كوم حمادة حيث تم توزيع 1400 قطعة ملابس جديدة على مستحقيها بنطاق قرى كفر زيادة ونجع العرب والقاطون.





أوضح درغام، أن يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الاكثر احتياجًا من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياه كريمة لهم.





قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 22 جهازا تعويضيا بتكلفة إجمالية 330 ألف جنيه بنطاق مراكز كوم حمادة والرحمانيه وشبراخيت والمحمودية ودمنهور وايتاي البارود و ابوالمطامير وحوش عيسى ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1353 جهازا بنطاق المحافظة.

و قامت جمعية الأورمان بالبحيره بتوصيل 431 عداد مياه شرب نقيه ومقايسات لعدد من المنازل الخاصة بالارامل والمطلقات ومحدودى الدخل بنطاق المحافظة خلال العام الحالى حتى الآن منهم 29 عداد مياه تم توصيلهم بقرية توفيق الحكيم وعلى ابن ابي طلبب بمركز حوش عيسي.









كما قامت جمعية الاورمان بالبحيرة بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء 29 جراحة قلب مفتوح بتكلفة اجماليه مليون و 44 ألف جنيه تكلفه العملية الواحده ( 36 ألف جنيه)، وتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.





كما قام فرع أورمان البحيرة بتسليم 14 جهازا تعويضيا بتكلفة إجمالية 205 الاف جنيه بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وابو المطامير والمحمودية وايتاي البارود وكفر الدوار، ليصل إجمالى عدد الأجهزة التعويضية التى تم تسليمها لأصحابها حتى الان 1331 جهازا بنطاق المحافظة.









أوضح أن جمعية الأورمان نظمت حتى الآن 91 معرضا لتوزيع قطع الأثاث والأجهزة الكهربائية بنطاق المحافظة حيث يتم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.















