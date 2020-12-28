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التموين: لدينا مخزون سلعى يكفى لتلبية احتياجات المواطنين..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، إن المواطن المصرى يشعر بالرضا على أداء وزارة التموين، لافتًا إلى أنه لم يعد هناك شكوى من جودة سلعة او عدم وجود سلعة معينة فى الاسواق.

وأضاف وزير التموين فى لقاء ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، ان السلع التموينية متاحة فى كافة المنافذ التموينية فى ميعادها، مؤكدًا أنه تم توفير وتحقيق 98% مما هو مطلوب توفيره من السع قبل موعد صرف التموين، مؤكدًا أنه لدينا مخزون سلعى يكفى لتلبية احتياجات المواطنين.

وتابع أنه لا يوجد تكالب على السلع التموينية، منوهًا أنه يتم ضم المواليد للبطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجًا ومن يكون دخله أقل من 1500 جنيه، طالما بطاقته تحتوى على أقل من 4 أفراد.

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