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التموين: مصر من أكثر دول العالم في الاحتياطي الآمن للسلع الغذائية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:55 م
التموين
التموين
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أسامة علي
أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس مجلس إدارة جهاز التجارة، أن المواطنين منذ شهر مارس الماضي لم يتعرضوا لأي نقص فى السلع التموينية أو زيادة فى أسعارها.

وأضاف "عشماوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن الوزارة لديها مخزون آمن من السلع ما يقرب من 12 سلعة لها احتياطي آمن يصل إلى 6 أشهر.

وكشف عن أن هناك سلعًا يصل الاحتياطي الاستراتيجي منها إلى 12 شهرًا مثل الدواجن، وبالتالى رغم الاستهلاك الكثيف لا يشعر أحد بنقص أي سلع ولا زيادة فى أسعارها.

وتابع "هناك أسواق عالمية شهدت نقصًا في السلع وزيادة في الأسعار وحصلت فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا".

وأفاد مساعد وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز التجارة، بأن الوزارة طرحت مجموعة من المستودعات الاستراتيجية لزيادة الاحتياطي لنصل بها إلى 9 و10 أشهر، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول التى لديها قدرة لتكوين احتياطات أمان من السلع التموينية.

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