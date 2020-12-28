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برلمان

"محلية البرلمان" تطالب بمراعاة "كود الارتفاع" في الاشتراطات الجديدة للبناء

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:50 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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معتز الخصوصى
أشاد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بما أعلن عنه وزير الإسكان بشأن صدور اشتراطات البناء الجديدة خلال شهر يناير المقبل ، مشيرا إلى أننا ننتظر طرح هذه الاشتراطات على المحافظات.

وأكد النويشي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة أن يتم مراعاة كود الارتفاع في الاشتراطات الجديدة لتراخيص البناء، بحيث لا يتجاوز الارتفاع المصرح في الاشتراطات الجديدة، على أن يستوعب الجراجات الوحدات السكنية.

وكان قد قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اشتراطات البناء سوف تصدر يناير المقبل.

وتابع وزير الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنه لن يتم تغيير هدف استخدام الوحدات السكنية من سكنية إلى تجارية أو لأي غرض آخر.

ولفت إلى أنه من اشتراطات البناء الجديدة ألا تكون المباني متلاصقة مع بعضها البعض، موضحا أن السيارة تحتاج من 25 إلى 30 مترا من أجل الركن والمناورة لذا سيتم توفير جراجات بعدد وحدات العقار.

وأكد وزير الإسكان، أن كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء وتنطبق عليه الشروط سيتم دراسة أوراقهم دون أي تعرض لهم بالإزالة.

وأردف أن قيمة التعويضات للأهالي في منطقة سور مجرى العيون بلغت 2.6 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة تعمل في 20مجتمعا عمرانيا جديدا لخدمة المواطنين.
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