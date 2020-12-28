انخفاض البلطي.. تعرف على أسعار السمك في الأسواق.. فيديو

رصدت عدسة صدى البلد أسعار الأسماك فى سوق إمبابة، حيث شهدت استقرار في معظم الأنواع بعد تراجع سعره ما ارجعه بعض التجار لزيادة المعروض وكثرة عدد المزارع السمكية.





قال محمد أحمد تاجر سمك إن أسعار السمك إنخفضت عن ذى قبل بسبب زيادة مزارع الاسماك حيث يعد البلطى ب ٢٢ جنيهًا بعدما كان يباع ب ٤٠ جنيهًا و الجمبرى تختلف اسعاره في عدة أنواع من ١٠٠ حتى ١٧٠ جنيهًا.









فيما أضاف حسن خالد تاجر أخر بالسوق إن ثمن سمك المكرونة يتراوح بين ال ٤٠ إلى ٤٥ جنيها و الكابوريا من ٣٥ حتى ٤٥ جنيها والبياض تتراوح بين ال٦٥ إلى ٧٠ جنيهًا.





وأكد حسين عامر ان اسعار الأسماك فى سوق إمبابة أرخص اسعار يمكن الشراء بها نظرا للظروف الاقتصادية الحالية حيث يراعوا ظروف المواطنين.