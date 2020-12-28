ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

التصريح بدفن مساعد شرطة ومتهمة دهسهما ميكروباص في الشيخ زايد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:18 م
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد بدفن جثماني مساعد شرطة ومتهمة لقيا مصرعهما بعد دهس ميكروباص لهما بالطريق الصحراوي.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات دهس ميكروباص لمساعد شرطة ومتهمة على الطريق الصحراوي بالشيخ زايد حيث لقي كلاهما مصرعه متأثرين بإصاباتهما.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الخمائل على الطريق الصحراوي ومصرع رجل وسيدة، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتم التحفظ على قائد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أن المتوفيين مساعد شرطة بقسم الهرم ومتهمة.

أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلين مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن أمين الشرطة كان مكلفا بترحيل المتهمة إلى قسم الشرطة بعد الانتهاء من عرضها على نيابة الهرم في محكمة أكتوبر وتبين أن المتهمة كانت محبوسة على ذمة قضية آداب.

أضافت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الشيخ زايد أنه أثناء عبور مساعد الشرطة رفقة المتهمة الطريق بمنطقة الخمائل حضر ميكروباص بسرعة كبيرة أطاح بهما ليلقيا مصرعهما على الفور وتبين ان الميكروباص تابع لشركة سياحة فتمكنت قوة أمنية من ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وقعا بين سيارتين.. التصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بقليوب

مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص وميني باص بأطفيح

إصابة 10 عمال في تصادم على طريق الزراعي السريع بطوخ

محبوسة في قضية آداب.. ميكروباص يدهس متهمة ومساعد شرطة في الجيزة

ترشيحاتنا

بعد تنازل الأهالي.. انقضاء الدعوى الجنائية فى قضية مستريح الشرقية

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

بعد خطوبتها بيوم.. عروس تصاب بكارثة ومرض خطير يهدد حياتها.. صور

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

آخر التطورات الصحية للفنانين المصابين بفيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور