التصريح بدفن مساعد شرطة ومتهمة دهسهما ميكروباص في الشيخ زايد

صرحت النيابة العامة بالشيخ زايد بدفن جثماني مساعد شرطة ومتهمة لقيا مصرعهما بعد دهس ميكروباص لهما بالطريق الصحراوي.

كانت كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات دهس ميكروباص لمساعد شرطة ومتهمة على الطريق الصحراوي بالشيخ زايد حيث لقي كلاهما مصرعه متأثرين بإصاباتهما.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة الخمائل على الطريق الصحراوي ومصرع رجل وسيدة، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتم التحفظ على قائد السيارة مرتكبة الحادث وتبين أن المتوفيين مساعد شرطة بقسم الهرم ومتهمة.

أشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلين مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية أن أمين الشرطة كان مكلفا بترحيل المتهمة إلى قسم الشرطة بعد الانتهاء من عرضها على نيابة الهرم في محكمة أكتوبر وتبين أن المتهمة كانت محبوسة على ذمة قضية آداب.

أضافت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الشيخ زايد أنه أثناء عبور مساعد الشرطة رفقة المتهمة الطريق بمنطقة الخمائل حضر ميكروباص بسرعة كبيرة أطاح بهما ليلقيا مصرعهما على الفور وتبين ان الميكروباص تابع لشركة سياحة فتمكنت قوة أمنية من ضبط قائد السيارة، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.