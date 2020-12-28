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محافظات

إدراج 192 قرية بالمنيا ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة فى 192 قرية تم توزيعها على 5 مراكز.

وأضاف أن المراكز التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هى مراكز العدوة ومغاغة وملوي وديرمواس وأبوقرقاص، لافتا إلى أن البداية سوف تنطلق فى مركز أبوقرقاص من خلال 47 قرية ونجع.

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وأكد محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة، في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.
 
وأضاف المحافظ، أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء وبتعليمات من وزير التنمية المحلية بالمتابعة المستمرة للبرنامج الذي يستهدف إحداث تطوير في كافة التجمعات الريفية بالقرى التي سيتم اختيارها لإحداث نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات، من خلال توفير خدمات البنية الأساسية، ورصف الطرق والإنارة العامة، وتوفير خدمات المدارس والمرافق الصحية، فضلًا عن تبطين الترع وتحسين نظم الري والصرف الزراعي ومشروعات التنمية الاقتصادية والخدمات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية.

في سياق متصل تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود ابوزيد.

وأكد المحافظ توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن لجان المتابعة التي تم تشكيلها بالمحافظة تواصل بصفة يومية المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كل المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.

وأشار القاضي الى أن جميع مراكز المحافظة تواصل المرور بصفة مستمرة لمتابعة الحالة العامة بعدد من المنشات والاماكن العامة وذلك عقب صدور قرار رئيس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.
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